Москва, 31 октября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Нынешняя макроэкономическая ситуация в России, в частности, снижение инфляции, даёт более широкие возможности для повышения доступности кредитования. Об этом сегодня, 31 октября, на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Германом Грефом

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«Будем надеяться, с учётом макроэкономических условий, которые складываются, — прежде всего, снижение инфляции — эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических», — уточнил премьер-министр, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, это касается как потребительских, так и ипотечных кредитов.

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По данным Грефа, на сегодня средняя ставка по ипотеке составляет немногим более 9%, а для семей с двумя детьми с учетом государственной субсидии — 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому Фондом «Общественное мнение», более 80% жителей России и их семьи не имеют финансовых возможностей взять ипотечный кредит. Рассматривают такой вариант приобретения жилья лишь 19%.