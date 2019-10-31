Екатеринбург, 31 октября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил депутату Госдумы Дмитрию Ионину («Справедливая Россия») о решении проблемы с чеками для получения компенсаций многодетным семьям за школьную форму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

«По результатам рассмотрения обращения и анализа сложившейся ситуации принято решение о внесении изменений в Порядок предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации, утвержденный Постановлением N 58-ПП в части расширения перечня вариантов одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации», — говорится в ответе на депутатский запрос за подписью Куйвашева.

Депутат Госдумы Дмитрия Ионин обратил внимание на то, что многодетные семьи Свердловской области не могли получить компенсацию за школьную форму, так как в перечне указано слово «сорочка», а в магазинах продают «рубашку».

"Бред? Да, но формально соцзащита не принимала чеки чек со словом «рубашка». И не потому что они вредные, а потому что можно только те вещи, которые прописаны в постановлении правительства», — указал Ионин в Facebook.

Согласно этому документу, многодетные семьи, малоимущие и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию за покупку школьной формы для детей-школьников, по 2 тыс. рублей на ребёнка каждые два года. В перечне прописано слово «сорочка» для мальчика, но во многих магазинах товарный чек выбивают только со словом «рубашка» и никакого другого товарного чека дать не могут, пояснил парламентарий.

«Аналогично нельзя предоставить в соцзащиту товарный чек со словом «костюм». Принимают только чеки с указанием «пиджак» и «брюки», потому что так прописано в п. 3 Порядка предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации», — разъяснил Ионин.

Для решения проблем депутат предложил ориентироваться на пример Московской области, где многодетным семьям не требуется предоставлять квитанции о стоимости приобретенной школьной формы, а всем заявителям выплачивается одна и та же сумма, что упрощает порядок выплаты компенсации. Куйвашев нашел иное решение проблемы.