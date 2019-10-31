Москва, 31 октября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. ФРС США понизил ставку по федеральным фондам на 0,25%, что усилило падение доллара и укрепило позиции рубля. Однако технически картина на отечественном валютном рынке не изменилась. Пара доллар/рубль продолжает консолидироваться в узком диапазоне 63,55 — 64,14, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Подобная динамика обусловлена, в том числе ожиданиями, как дальше будет развиваться ситуация с торговой сделкой между США и Китаем.

Стоит напомнить, что стороны планировали подписать договор на саммите АТЭС в Чили, но его отменили. Новую площадку для подписания найти пока не удалось.

Текущая ситуация может усилить давление на активы развивающихся стран в том числе на рубль, потому что теперь появляется дополнительное время для того, чтобы сделка снова могла сорваться.

Учитывая напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином повод всегда может найтись. С другой стороны, поддержку активам развивающихся стран и рублю в частности, оказывает вектор движения мировых Центробанков к смягчению монетарной политики», — полагает эксперт.

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