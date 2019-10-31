Лондон, 31 октября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Компания из Оксфорда EAV изобрела электрический городской грузовой фургон. Об этом 31 октября сообщается на сайте New Mobility.

New Mobility EAVan

Созданный фургон описан как биомеханическое сверхлегкое доставочное авто с электро приводом. Другими словами инженеры создали четырехколесный велосипед, в который установили электрический двигатель и большой багажный отсек для перевозки груза.

В движение электрофургон, кроме мышечной силы водителя, приводит 250-ваттный мотор EAVan. Сообщается, что транспортное средство может преодолевать при полностью заряженном аккумуляторе до 100 км, и развивать скорость до 24 км/ч.

Для подзарядки фургона понадобится шесть часов. Его можно подзаряжать от обычной розетки.

Кузов электрофургона изготовлен из лёгких композитных материалов (углеволокно и конопляные волокна). Электровелосипед имеет несколько модификаций кузова: LWB-версия, комбо-кар, трейлер и другие.

Напомним, в конце октября 2019 года британское правительство приступило к рассмотрению инициативы по внедрению в стране зеленых номерных знаков для электрокаров. По мнению инициаторов предложения, это должно стимулировать использование экологически чистого транспорта. Зелёные номерные знаки помогут быстро определять электрокары, что поможет их водителям воспользоваться льготами, такими как объявление о бесплатной или более дешевой парковке.

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