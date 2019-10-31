Донецк, 31 октября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в ДНР в результате обстрела машины скорой помощи украинскими силовиками, сообщили 31 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Ольги Балашовой, Вадима Савицкого ПТУР «Корнет»

«Сегодня бандиты из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады… со стороны населённого пункта Новогригоровка выпустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по медицинскому автомобилю, ехавшему в направлении села Белая Каменка для оказания помощи заболевшему ребёнку», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что автомобиль имел все необходимые маркировки, включая красный крест. В результате обстрела водитель и санинструктор получили ранения. Их доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 171 единицу боеприпасов, повредив постройки в населённом пункте Старомихайловка.

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