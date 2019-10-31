Светлогорск, Калининградская область, 31 октября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин согласился поддержать проведение в России в 2024 году чемпионата мира по кибатлетике. Об этом он сказал 31 октября во время встречи с общественностью Калининградской области в Светлогорске.

Протезы

«Поддержим вас при организации чемпионата в Швейцарии», — ответил Путин на прозвучавшую просьбу.

Он также отметил, что это будет поддержкой как людей с ограниченными возможностями, так и для производителей высокотехнологичных средств реабилитации.

Стоит отметить, что в соревнованиях по кибератлетике принимают участие люди, которые используют технологичные протезы конечностей или инвалидные кресла-коляски. Данные соревнования также называют «соревнования киборгов».