Ульяновск, 31 октября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Каратистки из Южной Осетии Донна Дудаева и Софья Тадтаева стали бронзовыми призерами первенства России на соревнованиях в Ульяновске по кекусинкан каратэ. Об этом 30 октября сообщает информагентство «Рес».

Olympic-history.ru Каратэ

В соревнованиях приняло участие 760 спортсменов. Южную Осетию на первенстве представили Диана Гаглоева в категории 14−15 лет (45 кг), Донна Дудаева в категории 14−15 лет (50 кг), Софья Тадтаева в категории 16−17 лет (50 кг) и Георгий Полищук в возрастной группе 14−15 лет, (свыше 65 кг).

Как рассказал тренер спортсменов Владимир Созаев, сейчас спортсмены будут отдыхать, а после начнут подготовку к Кубку России, соревнования пройдут в Краснодаре в середине декабря.