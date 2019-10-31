Санкт-Петербург, 31 октября, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В дни ноябрьских праздников жители и многочисленные гости Петербурга смогут перемещаться по городу наземным транспортом, который будет курсировать в ночное время. Об этом сообщает в четверг, 31 октября, ГУП «Пассажиравтотранс».

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерний Санкт-Петербург

Напомним, начало последнего месяца осени ознаменовано тремя выходными, поскольку понедельник выпадает на 4 ноября — День народного единства. В длинные выходные в Петербург приезжает множество туристов.

В ночной период с 1 на 2 ноября, со 2 на 3 и с 3 на 4 ноября на магистрали Петербурга выйдут автобусы. Движение по маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метрополитена, будет осуществляться с 0:00 часов до 06:00 утра.

«Интервал движения составит 30 минут. Оплатить поездку можно разовым билетом и электронными проездными», — отметили в «Пассажиравтотрансе».

Регулярное движение ночных автобусов будет приостановлено 10 ноября и возобновится в новогоднюю ночь.