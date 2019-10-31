Москва, 31 октября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. В Москве в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Иосифа Сталина было вынесено из Мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены. Решение об этом единогласно приняли участники XXII съезда КПСС.

Перезахоронение Иосифа Сталина. 1961

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По официальной версии, инициаторами перезахоронения праха генералиссимуса выступили рабочие ленинградского Кировского машиностроительного завода. Такое же предложение было выдвинуто от имени рабочих Невского машиностроительного завода и рабочих Московского завода имени Ленина.

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Сама процедура перезахоронения прошла поздно вечером 31 октября 1961 года. Тогда Красная площадь была оцеплена под предлогом репетиции парада к 7 ноября. Вход в Мавзолей и прилегающая территория были закрыты фанерными щитами. Гроб с телом Сталина был вынесен из Мавзолея и помещён в могилу у Кремлевской стены. Могилу сразу накрыли мраморной плитой с датами жизни.

Напомним, тело Сталина находилось в Мавзолее с 9 марта 1953 года, куда оно было помещено рядом с телом Ленина. После перезахоронения с облицовки Мавзолея была убрана надпись «Сталин» и осталась только одна «Ленин».