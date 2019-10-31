Власти РФ вымаривают страну денежным голодом – Михаил Делягин
Москва, 31 октября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Закономерный результат политики российского государства состоит в том, что большинство граждан России не могут позволить себе ипотечный кредит, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что большинство жителей Российской Федерации исключают для себя возможность оформления кредита ради покупки жилья.
Напомним, как сообщалось ранее, фонд «Общественное мнение» провёл опрос, который показал, что в настоящее время лишь каждый пятый (19%) житель России допускает возможность взять ипотеку. При этом среди респондентов с наименьшими личными доходами (9 тысяч рублей и менее) о невозможности получить ипотечный кредит заявили 81%.