Москва, 31 октября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Закономерный результат политики российского государства состоит в том, что большинство граждан России не могут позволить себе ипотечный кредит, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что большинство жителей Российской Федерации исключают для себя возможность оформления кредита ради покупки жилья.

Василий Перов. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы (фрагмент). 1862

«Это проблема в первую очередь доходов граждан, — сказал Делягин. — Да, конечно, банковские ставки по ипотеке имеют большое значение. Если бы у нас ставка по ипотеке была ниже официальной инфляции, как в нормальных странах мира, — не 9%, а 2%, тогда количество людей, не имеющих возможности взять ипотеку, составляло бы 65%. Однако основная проблема — это доходы граждан, которые занижает российское государство, блокируя всякое развитие и буквально вымаривая Россию денежным голодом».

Напомним, как сообщалось ранее, фонд «Общественное мнение» провёл опрос, который показал, что в настоящее время лишь каждый пятый (19%) житель России допускает возможность взять ипотеку. При этом среди респондентов с наименьшими личными доходами (9 тысяч рублей и менее) о невозможности получить ипотечный кредит заявили 81%.