Калининград, 31 октября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Действующая система оплаты труда в здравоохранении имеет значительные проблемы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета.

Kremlin.ru Расширенное заседание президиума Государственного совета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения

«Нужно разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда… Некоторые вещи вызывают просто удивление. Вот санитары — мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу. Начали их переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата, но экономия, на чём экономим?» — заявил Путин.

Для финансирования мер модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020 года, предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств — по 50 млрд в год, напомнил он.

«Эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года. Считаю, что после проведения экспертизы региональной программы объём ассигнований может быть и скорректирован», — добавил президент.