Анкара, 31 октября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Глава Управления Администрации Президента Турецкой Республики по оборонной промышленности Исмаил Демир на форуме ARF 2019 в Анкаре заявил: «Турция — один из партнёров по проекту F-35. Мы в точности исполнили все наши обязательства из этого партнёрства. По этому вопросу у нас никогда не было никаких колебаний».

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Исмаил Демир отметил: «Поэтому, если будущие шаги другой стороны окажутся позитивными, то мы все ещё желаем продолжать оставаться полноправным партнёром. Мы даже никогда не имели по этому вопросу деструктивной позиции».

Исмаил Демир добавил: «Как заявляли наш президент Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны Хулуси Акар, приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 встанут в строй в апреле 2020 года. Во время визита нашего лидера в США мы можем рассмотреть и новые предложения по ЗРК Patriot, если они поступят».