Ярославль, 31 октября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. «ПАТП-1» Ярославля будет делать остановки по заказу предприятий, которые ремонтируют дороги в городе. Об этом заявил мэр Ярославля Владимир Волков на заседании муниципалитета 30 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Монтаж остановки в Ярославле

Депутат Дмитрий Кузьмин попросил главу города прокомментировать публикацию ИА REGNUM о закупке предприятием материалов для производства порядка 500 остановочных комплексов. Депутат поинтересовался, ждет ли Ярославль массовая замена остановок.

«Что за реформа планируется? Что будет с остановками, которые устанавливались еще при Слепцове за счет коммерческих структур, будут ли гонения?», — спросил Дмитрий Кузьмин.

Судя по всему, депутата интересовали остановки, установленные рекламными агентствами, получившими право размещения на них рекламы. Мэр ответил на вопрос косвенно, дав понять, что массовой замены остановок не будет.

«Все что связано с остановками, с развитием предприятия, в данном случае «ПАТП-1» — это их хозяйственная деятельность. В связи с тем, что у нас большой коллектив сотрудников, есть инструменты, станки и умение работать, предприятие ищет дополнительный заработок. Все остановочные павильоны, которые делаются на территории «ПАТП» — делаются за счет подрядных организаций. Сейчас те организации, которые проводят ремонты дорог в городе, заключили договоры с «ПАТП», и делаются остановки именно индивидуально под каждый договор. Предприятие не уходит в формат конструирования каких-то новых объектов. Поэтому никаких проблем с этим нет, это дополнительный заработок. Это их текущая работа», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Стоит отметить, что предприятие решило закупить комплектующие для новых остановок в ноябре, когда дорожный ремонт в городе должен быть завершен, а подрядчики на следующий год по большинству объектов еще не определены. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.