Тюмень, 31 октября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. В Тюменской области на федеральные деньги будут капитально отремонтированы два участка трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Заказчиком выступает Уралуправтодор, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Torange.biz Ремонт дороги

На эти цели будут затрачены почти 10 млрд рублей. Будут отремонтированы участки с 38 по 80 километр и с 80 по 122 километр трассы.

Аукционы по этим тендерам пройдут 13 и 15 ноября 2019 года.