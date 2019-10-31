Москва, 31 октября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Информация о том, что руководитель компании-подрядчика по строительству объектов воинской части Росгвардии возле деревни Леблово Ленинградской области связан с сыном главы Национальной гвардии России Виктора Золотова является попыткой дискредитации силовые структуры РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой контракт по строительству объектов воинской части был заключён с компаний «СтройМонолитСервис», которая принадлежит Алексею Бондарчуку. Этот гражданин якобы является братом московской предпринимательницы Елены Бондарчук. В свою очередь она, по информации СМИ, вместе с сыном главы Росгвардии Романом Золотовым учредила в 2018 году ООО «НПО «Квантовые технологии».

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Кабанов обратил внимание на то, что контракт был заключен ещё летом 2019 года, однако информация в сети появилась только сейчас. Данное обстоятельство может указывать на то, что подобные сведения распространяются с целью очернить работу Росгвардии и руководства ведомства. При этом по итогам торгов на строительство объектов части победителем была другая компания, а «СтройМонолитСервис» заняла лишь второе место. Однако победитель процедур не смог предоставить банковское обеспечение контракта. По этой причине контракт пришлось заключить с «СтройМонолитСервис».

"Есть оппозиционная задача, чтобы дискредитировать Росгвардию и её руководство. Если дискредитируем Золотова, то будет проще работать с сотрудниками, которые на улице работают. Дескать, начальник у вас вор, а вы на улице стоите. Я видел такие призывы в 1991 году. Когда начинаешь выяснять по поводу этой закупки, в первоисточнике написано, что компания выиграла огромное количество тендеров в Московской области. То есть компания работающая, задача была залить грязь, чёрную краску, а дальше же никто не отвечает за это», — заявил Кабанов.