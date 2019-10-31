Москва, 31 октября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Судя по тому, что Россия и Китай до сих пор не договорились между собой и не обнулили Америку, несмотря на её агрессивное давление на всех и вся, армия США всё-таки достаточно подготовлена, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Во всяком случае, достаточно для того, чтобы овчинка не стоила выделки. Но если американским экспертам хочется, чтобы их армия могла диктовать свои условия всему миру, включая ведущие страны, то они ошиблись реальностью.

Даже у всех стран НАТО вместе взятых не хватит денег, чтобы достичь безусловного превосходства.

Так что придётся американскому Госдепу осваивать другие методы дипломатии, кроме «политики большой дубинки» и «политику канонерок», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американское издание Foreign Policy 31 октября написало, что Вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.

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