Минск, 31 октября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Совмин Белоруссии намерен повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения, и в 2026 году они достигнут 100% полной стоимости, рассчитанной чиновниками. Об этом 31 октября заявил журналистам первый зампред белорусского правительстваАлександр Турчин.

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По его словам, повышение тарифов является плановым и отражено в разрабатываемой при поддержке Всемирного банка программе реформ. При этом Турчин отметил, что на получение кредита МВФ, обусловленного реализацией согласованных структурных реформ белорусской экономики, официальный Минск уже не рассчитывает.

Турчин отметил, что по поручению Александра Лукашенко повышение тарифов ЖКХ привязано к росту оплаты труда. Первый вице-премьер сообщил также, что в свете повышения тарифов социальная поддержка малоимущих предусмотрена в проекте нового закона о занятости, которое правительство подготовит в феврале 2020 года.

Напомним, правительство Белоруссии пыталось взять в долг у МВФ кредит во время кризиса 2015 года, однако долго не могло определиться ни с суммой, ни с условиями. Фонд выдвинул несколько десятков рекомендаций, от выполнения которых зависело рассмотрение вопроса о кредитовании.

Александр Лукашенко неоднократно менял своё отношение к условиям кредитования МВФ и в конце концов отказался от кредита, предпочтя российские и китайские кредиты. Параллельно он санкционировал повышение стоимости услуг для населения, в том числе оказываемых госмонополистами в сфере ЖКХ.