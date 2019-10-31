Токио, 31 октября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. В японском парке развлечений Nijigen no More установят бюст Годзиллы в натуральную величину. Об этом 31 октября сообщает Kotaku.

Цитата из к/ф «Годзилла 2: Король монстров». реж. Майкл Догерти. 2019. США, Япония, Канада Годзилла

https://twitter.com/K_Link_/status/1189740930644840448

Длина статуи составит 120 метров. Сообщается, что посетители парка смогут побывать во рту у огромного чудовища.

Напомним, Годзилла — это персонаж одноимённой серии фильмов, гигантский монстр-мутант. За время существования франшизы вышло больше 30 кинокартин.