Москва, 31 октября, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Правительство Москвы заказало новую программу развития транспортного комплекса. Об этом 31 октября сообщили «Ведомости».

Платная парковка

По данным издания, разработкой стратегии займётся российское отделение консалтинговой компании McKinsey. Стартовый бюджет проекта — 210 миллионов рублей.

Новые задачи стратегии транспортного комплекса на 2019 — 2023 годы и период до 2040 года — организация многоуровневых паркингов по системе перехватывающих парковок и анализ возможности применять новые технологии.

Как отметили «Ведомости», представитель «Маккинзи и компания Сиайэс» от комментариев отказался.

Предыдущая программа была принята в 2011 году. Однако в последнее время она перестала работать — улучшений нет, а загруженность дорог растет. Об этом изданию рассказал консультант мэрии.

В 2018 году в Москве выросли цены на парковку: на некоторых улицах тариф достиг 380 рублей в час. Мэрия мотивировала повышение цены необходимостью разгрузить платные парковки и убрать «паразитный» трафик у машин, ищущих место.