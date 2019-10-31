Тбилиси, 31 октября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. В селах Азуат и Гатыккоты хъау Знаурского района Южной Осетии начались работы по реконструкции электрических сетей. Об этом 30 октября сообщает ИА «Рес».

В селах проводится замена деревянных столбов на железобетонные опоры. Ранее в Азуат и Гатыккоты хъау нередко во время непогоды случались перебои с электроснабжением.

Как сообщил начальник отдела электроснабжения администрации Знаурского района Нугзар Джиоев, в этом году в 4 селах района будут заменены старые столбы и линии электропередач. Работы будут продолжены и в следующем году. По словам Джиоева, еще 12 сел в районе нуждаются в реконструкции электрических сетей и работа в этом направлении будет осуществляться поэтапно.

Реконструкция электрических сетей в селах Знаурского района проводятся в рамках реализации российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии.