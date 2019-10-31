Ростов-на-Дону, 31 октября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В ближайшие годы «глобальное потепление» сменится глобальным похолоданием, в зону которого попадёт Ростовская область. Такого мнения придерживается доцент кафедры океанологии Южного федерального университета (базовая кафедра Южного научного центра РАН), кандидат географических наук Александр Иошпа.

Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

«Ростовская область попадает под значительное похолодание. Летом увеличится количество осадков, зимой на севере региона будет холодно и снежно. Умеренно континентальный климат региона станет континентальным. Теплые и холодные периоды будут сменять друг друга резко, без переходов», — цитирует учёного издание donday.ru.

По словам эксперта, при низких температурах обледенение грозит Азовскому морю. Над поверхностью могут возникать смерчи, торнадо, ливневые осадки.

Кроме того, похолодание может создать проблемы для судоходства, затруднить развитие сельского хозяйства.