Козельск, Калужская область, 31 октября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В Калужской области погиб 21-летний солдат-срочник. Тело молодого человека было обнаружено 16 октября в кабинете командира воинской части города Козельск. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Калужское областное бюро судебно-медицинских экспертиз в заключении указало, что причиной смерти стала асфиксия. Военное следственное управление Следственного комитета России по ракетным войскам стратегического назначения возбудило уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

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Однако родственники погибшего в морге заметили под загримированным лицом солдата синяки. Это дало им повод считать, что смерть военнослужащего была убийством, а не суицидом. Теперь родные солдата намерены добиться переквалификации статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в военной части в городе Горный Забайкальского края. В результате восемь человек погибли, двое ранены. По предварительным данным, у военнослужащего был личный конфликт с одним из офицеров.