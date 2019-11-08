«Курдский вопрос». Зачем американцы машут кулаками после драки. После ли?
Вашингтон, 8 ноября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. После сирийского бегства американского контингента создаётся впечатление, что базовые понятия союзнического долга и верности для США потеряли какое-либо значение. Что из этого факта следует, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.
До сих пор западная пропаганда строилась на базовой концепции, которая провозглашала само собой разумеющееся превосходство «хороших парней», сиречь Запада, над всеми остальными. Те, кто позволял себе немного усомниться в таком положении дел, призывались к ответу разной степени тяжести быстро и безоговорочно. Во всяком случае, так обстояли дела на протяжении трёх десятков лет с момента разрушения альтернативной Западу системы социалистического содружества. Однако и западная концепция дала сбой и, похоже, сбой этот для неё окажется необратимым. Сами действия высших представителей США, их заявления и взаимное непонимание — тому пример.
Один из дичайших случаев, который имел место совсем недавно: в интервью каналу CNBS госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы наказать Турцию вооруженным путём «в случае чего». Интервью невообразимое и вопиющее, ведь дано оно после того, как президент США похвалил турецкого президента за правильный выбор, то есть уже свершившуюся договорённость по курдскому вопросу.
Вариантов здесь два: или Помпео и Дональд Трамп не успели обсудить за пять дней, прошедших после переговоров, кто и что будет публично заявлять, или договоренность в Сирии показала такую слабость американской позиции, которую необходимо срочно подпереть бейсбольной битой, а то ненароком завалится и придавит кого-нибудь в Вашингтоне. Почему «курдский вариант», на который согласился Эрдоган, скорее похож на продолжение американского бегства?
Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Почему США не пошли войной на Турцию?».