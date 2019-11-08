Вашингтон, 8 ноября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. После сирийского бегства американского контингента создаётся впечатление, что базовые понятия союзнического долга и верности для США потеряли какое-либо значение. Что из этого факта следует, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп

До сих пор западная пропаганда строилась на базовой концепции, которая провозглашала само собой разумеющееся превосходство «хороших парней», сиречь Запада, над всеми остальными. Те, кто позволял себе немного усомниться в таком положении дел, призывались к ответу разной степени тяжести быстро и безоговорочно. Во всяком случае, так обстояли дела на протяжении трёх десятков лет с момента разрушения альтернативной Западу системы социалистического содружества. Однако и западная концепция дала сбой и, похоже, сбой этот для неё окажется необратимым. Сами действия высших представителей США, их заявления и взаимное непонимание — тому пример.

Один из дичайших случаев, который имел место совсем недавно: в интервью каналу CNBS госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы наказать Турцию вооруженным путём «в случае чего». Интервью невообразимое и вопиющее, ведь дано оно после того, как президент США похвалил турецкого президента за правильный выбор, то есть уже свершившуюся договорённость по курдскому вопросу.

Вариантов здесь два: или Помпео и Дональд Трамп не успели обсудить за пять дней, прошедших после переговоров, кто и что будет публично заявлять, или договоренность в Сирии показала такую слабость американской позиции, которую необходимо срочно подпереть бейсбольной битой, а то ненароком завалится и придавит кого-нибудь в Вашингтоне. Почему «курдский вариант», на который согласился Эрдоган, скорее похож на продолжение американского бегства?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Почему США не пошли войной на Турцию?».