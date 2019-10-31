Екатеринбург, 31 октября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга скорректировала проект новых ставок налога на недвижимость физлиц. Об этом сообщаетЕАН.

Налог на недвижимость

В изменённом варианте ставкой налога в 0,3% от кадастровой стоимости имущества облагаются квартиры от 7 млн рублей. В предыдущей версии такая участь предполагалась квартирам от 6 млн рублей.

Максимальная ставка на объекты незавершенного строительства осталась на уровне 0,3%.

Проект могут успеть рассмотреть на заседании гордумы 5 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий вариант налоговой реформы был отвергнут депутатами. В частности, парламентариев возмутило, что максимальной ставкой налога облагалось жильё от 6 млн рублей, которое, по мнению избранников, не является «элитным».