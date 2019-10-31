Тбилиси, 31 октября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. 30 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и министром юстиции Грузии Теей Цулукиани в связи с разработкой нового указа о порядке помилования. Об этом сообщает информагентство «Интерпрессньюс».

ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

На встрече обсуждался разработанный администрацией президента проект указа президента «О порядке помилования». Председатель парламента и министр юстиции высказали свои соображения по тексту проекта. Президент отметила, что текст будет доработан и будет направлен на обсуждение в парламент Грузии.

«Нет никаких сложностей, и я надеюсь, что в моей администрации редактирование текста указа очень скоро завершится с учетом тех принципов, по которым мы договорились и которые для меня полностью приемлемы, чтобы, своевременно издать новый указ президента», — отметила Зурабишвили.

Напомним, в августе по случаю христианского праздника Успения Богородицы президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 34 осужденных. Позже выяснилось, что трое из них отбывали наказание за убийства, двое — за торговлю наркотиками, а один до сих пор находится в розыске. Данные сведения вызвали большой резонанс в грузинском обществе. 19 сентября члены партии «Европейская Грузия» подали заявление в генеральную прокуратуру с просьбой расследовать коррупционную составляющую в помилованиях президента. 20 сентября Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного злоупотребления властью в процессе помилования осужденных. Сама Зурабишвили до окончания расследования объявила мораторий на помилование осужденных.

Помилование является единоличным правом президента Грузии. Парламент утвердил поправки в Уголовный кодекс, предоставляющие президенту право устанавливать правила помилования.