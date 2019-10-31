Калининград, 31 октября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Улучшение демографической ситуации привело к нехватке школ в России, однако решение этой проблемы должно быть комплексным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«В целом у нас на миллион больше по текущим измерениям. Не хватает мест в школах. Но мы должны иметь в виду, что это по синусоиде идёт — поэтому точно совершенно, что нужно предпринимать экстренные меры, чтобы улучшить ситуацию с местами в школах. Но надо быть гибкими и нужно обязательно прогнозировать дальнейшее развитие этой синусоиды», — заявил Путин.

«Когда будем строить новые (школы), надо иметь в виду, что дальше делать с этими настроенными новыми школами. Если не будут через 10−15 лет востребованы в таком количестве, что с ними делать? Мне кажется, это несложно — нужно делать дополнительное образование и прочее. Мы думаем над этим и в ближайшее время будем принимать решения», — указал он.