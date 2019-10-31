Стамбул, Турция, 31 октября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своей речи, произнесенной на открытии 6-ой международной конференции по посредничеству в Стамбуле, заявил: «Турция — это страна, принявшая в качестве государственного девиз «Мир в стране, мир на планете». Этот девиз, заложенный отцом-основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком как приказ, сохраняется и сейчас».

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Посредничество и предупреждение разногласий — это одна из основных фокусных точек инициативной и человекоориентированной внешней политики Турции».

Министр добавил: «Тот факт, что Турция расположена в эпицентре региона, максимально насыщенного конфликтами и противоречиями, с этой точки зрения имеет особое значение. В этом контексте мы продолжаем наши усилия по смягчению противоречий и посредничеству в рамках многочисленных инициатив с внутрирегиональной координацией».