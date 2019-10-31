Светлогорск, Калининградская область, 31 октября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Калининградской области 31 октября высоко оценил роль активистов Общероссийского народного фронта в отработке вопросов, которые поднимаются во время ежегодных «прямых линий» президента.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области

«Я вам очень благодарен. Потому что такой объем обращений, который приходит в ходе «прямых линий» — а они востребованы, — измеряется миллионами. Ни администрация президента, ни правительство с этим не совладает. И за то, что вы готовы плечо подставить, я вам очень благодарен», — заявил президент.

«К сожалению, государство часто работает как бездушная машина. Если с вашей помощью мы вдохнем нормальное человеческое чувство в деятельность госаппарата, будет очень здорово», — добавил Путин.