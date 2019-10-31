Белозёрский район, Курганская область, 31 октября, 2019, 13:59 — ИА Регнум. В Зауралье в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь 31 октября был торжественно передан новый список образа Казанской-Чимеевской иконы Божией Матери. Его сделал курганский иконописец протоиерей Андрей Ваньков, настоятель прихода Покрова Божией Матери села Колташево Кетовского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганской епархии.

Пресс-служба Курганской епархии Список образа Казанской-Чимеевской иконы Божией Матери

В образ вкраплены сохранившиеся фрагменты прежней, повреждённой в пожаре иконы. Частицы образа органично вписались в новую икону, отметил председатель совета директоров НПО «Курганприбор» Сергей Муратов, который является одним из активных участников финансирования восстановительных работ в Чимеево.

Напомним, 3 июля 2019 года в Курганской области от замкнувшей электропроводки кондиционера произошло возгорание в деревянном храме, входящем в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая призвана избавлять от недугов. На данный момент для восстановления храма в каменном виде и иконы создан фонд «Чимеевская святыня». Общая стоимость проекта по строительству нового храма на месте сгоревшей церкви составит порядка 31 млн рублей. На счету фонда на данный момент уже более 11 млн рублей.