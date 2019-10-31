Калининград, 31 октября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высказался в поддержку смягчения требований к врачам, которые работают с наркотическими веществами. Такое заявление он сделал 31 октября на встрече с общественностью Калининградской области.

George Hodan Врач

По словам Путина, государственная власть, конечно, должна думать о том, как защитить общество от криминала, связанного с наркотическими веществами.

«Но и избыточные требования ведут к негативным последствиям, напрягают медиков, не дают им нормально работать», — отметил российский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области не исключил возможности ужесточения наказания для медиков за врачебные ошибки, допускаемые при обследовании пациентов и при назначении им инвалидности.