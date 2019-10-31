Киев, 31 октября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО никогда не признают присоединение Крыма к Российской Федерации. Об этом 31 октября в Киеве с парламентской трибуны Рады заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

President.gov.ua Йенс Столтенберг

«Около пяти лет назад российские солдаты незаконно аннексировали Крым. Этот акт нанёс тяжёлый удар по Украине. Он подорвал мир и стабильность во всей Европе. НАТО не воспринимает и не будет воспринимать незаконную, нелегальную и нелегитимную аннексию Крыма», — сказал Столтенберг.

Он призвал Кремль вернуть Украине Крым.

«Мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине и прекратить свои действия по дестабилизации на востоке Украины. Все члены альянса НАТО из Европы и Северной Америки едины в своём осуждении поведения России», — рассказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал составляющие «государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма». По его словам, главная цель стратегии — возврат части Донбасса и Крыма в состав Украины.