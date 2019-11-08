Санкт-Петербург, 8 ноября, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Предыдущий год российские порты, расположенные на Балтийском море, завершили с не самым лучшим итогом. Какие закономерности здесь повлияли и над чем еще предстоит поработать, чтобы результат был лучше, рассказывает корреспондент ИА REGNUMАнна Мейзер.

Rosmorport.ru Морской порт Приморск

Среди отличников отметились порты Выборга и Калининграда, нарастившие перевалку в 2018 году. А вот порт Приморск серьёзно проиграл из-за того, что нефть и нефтепродукты, к перевалке которой на корабли он был готов, так до него и не дошли, груз ушел на Восток. Конъюнктура, ничего не поделаешь, — или, вернее говоря, поделаешь только в том случае, если заранее предусмотрел все нюансы и колебания.

Похоже, что в этом году руководство порта Приморск сделало все необходимые выводы, или просто фортуна улыбнулась ему, так как с января по сентябрь по темпам роста Приморск взялся опережать своих соседей. Во многом помогло ему в этом возвращение и даже рост объёмов перевалки нефти и нефтепродуктов, на работу с которыми он, собственно, и рассчитан. Итак, если с нефтью и её производными всё более-менее понятно — если они есть, то всё хорошо, — то с контейнерами и сыпучими грузами дело обстоит более загадочно. На балтийском побережье ширятся и множатся перевалочные мощности российских портов, но означает ли это автоматически, что для них всегда найдутся грузы?

Читайте подробности в статье Анны Мейзер «Порты Балтики: грузы надо держать под контролем».