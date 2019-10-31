Украина должна быть нейтральной страной — депутат ОПЗЖ
Киев, 31 октября, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Киеву нельзя вступать в НАТО, чтобы на Украине не было войны. Об этом 31 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Качный, комментируя визит в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
При этом он напомнил, что у Украины есть «соседи», которые не допустят членства украинского государства в Альянсе.
По его словам, НАТО поддерживает разработку и реализацию «формулы Штайнмайера».
Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что НАТО «обновит и расширит дополнительными проектами и мероприятиями» комплексный пакет помощи Украине. Он призвал Столтенберга «предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО».