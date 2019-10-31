Токио, 31 октября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Северная Корея провела 31 октября запуск баллистической ракеты малой дальности. Об этом 31 октября рассказал журналистам премьер-министр Японии Абэ Синдзо.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«По нашим данным, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты малой дальности», — заявил глава правительства Японии.

Также он подчеркнул, что Япония решительно осуждает данный пуск ракеты, и потребовал уделить максимальное внимание обеспечению безопасности страны в связи с этим.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее ряд японских и южнокорейских СМИ со ссылкой на японскую береговую охрану сообщили о возможном новом запуске КНДР ракеты.