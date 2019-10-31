Сухум, 31 октября, 2019, 13:26 — ИА Регнум. 31 октября парламент Абхазии одобрил внесение изменений в закон «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия», сообщает пресс-служба законодательного органа.

Деньги

По словам представителя президента Абхазии Дмитрия Шамба, новые изменения охватывает 2 587 человек и предусматривают повышение размера пенсий круглым сиротам — с 3 тыс. до 4 тыс. рублей, инвалидам до 16 лет — с 2 тыс. до 3 тыс., инвалидам I группы — с 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, инвалидам II группы — с 1,3 тыс. до 2,5 тыс. рублей, инвалидам Советской армии I группы — до 5,5 тыс. рублей, II группы — до 5 тыс. и III — до 4,7 тыс. рублей.