Самара, 31 октября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. В Самаре почти 150 сотрудников подшипникового завода не получали заработную плату. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

ИА REGNUM Зарплата

По сообщению пресс-службы ведомства, на заводе, который весной прошлого года был признан банкротом, постоянно образуется задолженность по заработной плате.

Отмечается, что 80 сотрудникам завода и 70 уволенным работникам не была выплачена зарплата за первую половину октября 2019 года на общую сумму более 3,8 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры Самары руководство завода полностью погасило образовавшуюся задолженность по заработной плате.