Москва, 31 октября, 2019, 13:03 — ИА Регнум. В России в III квартале 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов увеличился на 8,4 тыс. руб. и составил 182,1 тыс. рублей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), данный показатель увеличился на 4,9% (в III кв. 2018 года — 173,7 тыс. руб.).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

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Самый большой средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров отмечен в Москве (416,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (310,8 тыс. руб.) и Московской области (299,3 тыс. руб.).

Рост среднего размера выданных кредитов зафиксирован в Алтайском крае (+16,5%), Кемеровской области (+13,3%) и Красноярском крае (+10,7%), снижение — в Якутии (-5,6%), Свердловской области (-3,7%) и Москве (-2,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России во III квартале выдано 259,2 тыс. автокредитов. Это на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Более 8 млн новых кредитных карт выдано в РФ с начала 2019 года