Кемерово, 31 октября, 2019, 13:03 — ИА Регнум. В Кузбассе уголь, поступающий на электростанции Сибирской генерирующей компании (СГК), прошёл проверку качества и полностью соответствует сертификационным характеристикам. Как сообщили в службе по связям с общественностью СГК, ещё до разгрузки на топливный склад весь уголь проходит проверку в станционных экспресс-лабораториях, которыми оснащены все без исключения ТЭЦ и ГРЭС энергохолдинга СГК. Специалисты аккредитованных лабораторий проводят анализ калорийности, влажности и зольности угля — эти показатели являются основными маркерами, влияющими на производительность и надёжность работы генерирующего оборудования, а также экологические параметры.

Служба по связям с общественностью СГК Уголь на электростанциях СГК в Кузбассе прошел проверку качества

Обратить внимание на качество угля, поставляемого социально незащищённым категориям населения, а также на теплоисточники региона, поручил своим заместителям губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Чтобы у кузбассовцев дома было тепло в сибирские морозы, нужен хороший уголь», — отметил губернатор на своей странице в одной из социальных сетей.

К 1 ноября 2019 года суммарные запасы каменного угля на шести тепловых электростанциях СГК в Кемеровской области составляют 1,2 млн тонн, что превышает установленные задания Министерством энергетики России. Завезённые на склады объёмы топлива позволяют энергопредприятиям компании уверенно вступить в сезон осенне-зимних максимальных нагрузок.