Москва, 31 октября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя BMW в России компания ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 4 144 автомобилей BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39). Об этом 31 октября сообщает пресс-служба Росстандарта.

(сс) Thomas doerfer BMW E39

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, проданные на российском авторынке с февраля 2000 года по май 2002 год.

Выяснилось, что длительное воздействие влажности на газогенератор подушки безопасности фирмы TAKATA или возможная его неисправность может стать причиной того, что при стандартном срабатывании подушек безопасности может возникнуть высокое давление в газогенераторе. Это, в свою очередь, при неблагоприятных обстоятельствах может привести к тому, что газогенератор может взорваться.

«На транспортных средствах будет выполнена проверка номера установленной подушки безопасности в рулевом колесе и, если на автомобиле установлена подушка с номером ВАМ РТ1−1085, будет произведена замена подушки безопасности водителя», — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце сентября 2019 года в России прошла отзывная кампания BMW. Тогда были отозваны 287 автомобилей BMW X3 (G20).

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