Копенгаген, 31 октября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Исследователь Института государственного управления при Копенгагенском университете Кристиан Сёбю Кристиансен считает, что «Путин стал центральным игроком на Ближнем Востоке, значительно укрепив российское влияние».

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии

Эксперт полагает, что РФ удачно воспользовалась образовавшемся после вывода американских войск из Северной Сирии вакуумом. В настоящее время, по словам исследователя, Москва не только стала центральным игроком в регионе, но и встала во главе переговорного процесса между противоборствующими сторонами.

«Было две попытки провести мирные переговоры для урегулирования гражданской войны в Сирии: одна была предпринята американцами в Женеве, другая — Россией в Астане (Нур-Султане). Теперь же речь идет прежде всего об Астанинском формате», — отметил Сёбю Кристиансен. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Исследователь полагает, что в Москве верно сумели оценить желание США вмешиваться в конфликт в Сирии, которое со временем становилось только меньше. Последствием того, что США держатся особняком, по словам Сёбю Кристиансена, станет то, что дружественные США государства на Ближнем Востоке пересмотрят необходимость поддержания союзнических отношений с Вашингтоном.