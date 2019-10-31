Химки, Московская область, 31 октября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Полномочия гендиректора аэропорта Шереметьево Михаила Василенко продлили на три года. Соответствующее решение приняли на общем собрании акционеров АО «Международный аэропорт Шереметьево», сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе аэропорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

Новый трехлетний срок полномочий Василенко утвержден с 8 ноября 2019 года. В пресс-службе напомнили, что он возглавил воздушную гавань в 2005 году. В 2019 году аэропорт стал обладателем рейтинга пять звезд Skytrax за новый Терминал В.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, лиса, выбежавшая на взлётно-посадочную полосу, заставила притормозить шедший на взлёт авиалайнер в аэропорту «Шереметьево».