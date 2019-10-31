Тбилиси, 31 октября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Миссия наблюдателей Евросоюза опубликовала заявление о недавних сообщениях в социальных сетях и СМИ в связи с ситуацией около села Атоци.

Граница

В заявлении отмечается, что миссия проводит «ежедневный круглосуточный мониторинг вдоль административной границы с Южной Осетией (т.е. вдоль госграницы Южной Осетии и Грузии. — прим. ред.)». И в ходе своих наблюдений в последние дни сотрудники миссии заметили продолжение «незаконной бордеризации» в окрестностях Атоци, которая заключается в установке новых барьеров из колючей проволоки, которые создают «дополнительные препятствия для свободы передвижения пострадавшего от конфликта населения».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Грузия 19 октября заявила о возобновление работ «оккупационных сил» возле приграничного с Южной Осетией села Атоци. На установленные ранее металлические опоры русские военные монтируют ограждения.

Напомним, Грузия не признает независимость Южной Осетии и Абхазии и отказывается проводить делимитацию границы.