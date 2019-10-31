Санкт-Петербург, 31 октября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) продолжит борьбу за согласованный проект реконструкции Михайловского дворца в центре Петербурга, которая, по мнению истцов, может уничтожить охраняемые интерьеры и изменить облик фасадов.

MarisaLR Михайловский дворец. Главный вход

«КГИОП намерен обжаловать данное решение в Третий кассационный суд общей юрисдикции», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Ранее Городской суд подтвердил решение нижестоящей инстанции о незаконности реконструкции дворов-колодцев Русского музея за 1,12 млрд рублей. Однако чиновники на этом останавливаться не намерены.

Еще в июне 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга встал на сторону истцов, среди которых были сотрудницы Русского музея Надежда Пивоварова и Ирина Шалина. Они выступили против реконструкции, уже согласованной КГИОП и Советом по сохранению культурного наследия.

Напомним, в ходе реконструкции планировалось перекрыть два внутренних двора Михайловского дворца и приспособить их для современного использования. В связи с этим музейные фонды из примыкающих к дворам помещений дворца пришлось переместить в другие места. Ранее сотрудники Русского музея в открытом письме заявили об опасностях и угрозах предстоящей реконструкции.

Предполагалось, что работы начнутся еще 1 декабря 2018 года и завершатся не позже 1 марта 2020 года. Проект вовлечения дворов в музейную инфраструктуру поддержан Всемирным банком, который готов вложить в него около 2,5 млн долларов при общей стоимости проекта около 20 млн долларов.

В Минкультуры РФ подчеркивали, что проект перекрытия двух внутренних дворов Михайловского дворца прошел необходимые экспертизы и получил положительную оценку специалистов и властей.