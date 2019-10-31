Нюрбург, Германия, 31 октября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Фотошпионам удалось заснять рестайлинговый Opel Insignia на испытаниях на гоночной трассе Нюрбургринг. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Carscoops Opel Insignia

Обновлённая модель имеет сильно изменённый экстерьер. Автопроизводители снабдили авто более элегантной решёткой радиатора. ДХО имеют акцент на боковых краях машины. Такое расположение оптики визуально увеличивает размеры автомобиля. Кроме того, возможны небольшие изменения в дизайне задних фар.

Основные изменения могут быть в линейке моторов. Поскольку компания Opel теперь включена в группу PSA, то часть движков General Motors могут быть заменены на новые французские двигатели.

Напомним, Opel планировал провести официальную премьеру модели Insignia на автовыставке во Франкфурте. Тем не менее его показ был перенесён на следующий год.

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