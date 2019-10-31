Москва, 31 октября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв связал с выборами в США решение комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержать резолюцию против участия России в будущих саммитах «Большой семерки».

Council.gov.ru Константин Косачёв

«Очередная «предвыборная» атака демократов на Трампа, и как всегда — за счет России. Конгрессмен что-то слышал про какую-то аннексию, и, конечно, уверен, что русские по определению не могут не подрывать демократию и права человека, а потому ход беспроигрышный», — отметил Косачёв в Facebook.

Другое дело, что скоро это приестся и американской аудитории, прогнозирует сенатор.

«Основания, как и обычно — фейковые: Россия, мол, аннексировала Крым, а еще «продолжает подрывать демократию и права человека как дома, так и за рубежом», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России неоднократно заявляли позицию по поводу G7 — «не рвемся».

На заседании комитета автор резолюции конгрессмен-демократ от Нью-Джерси Албио Сайрес сообщил, что «внес эту резолюцию после того, как президент выразил свое желание пригласить Путина на саммит G7 будущего года».