Москва, 7 ноября, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Негативное отношение жителей России к российской власти доминирует во всех без исключения возрастных группах: сограждане в любом возрасте относятся к власти чаще всего отрицательно. Об этом говорят результаты социологического опроса АКСИО-8, проведенного с участием более чем 85 тысяч человек, результаты опроса приведены на сайте ИА Красная Весна.

Обобщенное распределение ответов на вопрос №13 об удовлетворенности властью

ИА Красная Весна Обобщенные распределения ответов на вопрос №13 об удовлетворенности властью в зависимости от возраста респонденов

Реже всего отношение власти к народу не устраивает молодежь в возрасте до 25 лет и пожилых в возрасте от 66 лет. И те и другие довольны отношением властей в 13% случаев — при этом среди прочих возрастных групп этот показатель — 8−9%. Кроме того, они чаще прочих не могут в принципе определиться, хорошо или плохо относится власть к народу, и реже других считают, что власть относится плохо.

Обращает на себя внимание, что среди всех возрастов выделились именно экономически неактивные граждане, которые свою трудовую деятельность еще не начали или уже завершили. Что же до остальных возрастов, куда входит экономически активная часть народа, там отношение еще более жесткое.

Доля недовольных властью и ее отношением среди граждан в возрасте от 26 до 65 лет держится в районе 73−77%, и бросается в глаза, что самое резкое недовольство — 77% — высказывают люди в возрасте 46−55 лет, то есть первые жертвы пенсионной реформы, те, кого она затронула сразу или кому испортила уже ближайшее будущее.

Обобщенное распределение ответов на вопрос №13 об удовлетворенности властью

Отметим, в сумме 10% отношением власти довольны, 72% — недовольны и 18% не нашли ответа. Если распределить не ответивших пропорционально ответившим, то получается, что к власти неприязненно относятся 87% граждан, а одобрительно — только 13%.