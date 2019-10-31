Москва, 31 октября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Несмотря на то, что запасы сырой нефти в США, согласно опубликованным данным от Информационного агентства энергетики (EIA), оказались намного выше ожидаемых (5,702 млн баррелей против 0,49), цены на нефть сегодня, 31 октября, возобновили рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Похоже, что торговые переговоры между США и Китаем продвигаются вперед, несмотря на перенос встречи. На данный момент атмосфера выглядит лучше, поскольку сделка «Фаза 1», по сути, ставит трудные для разрешения проблемы в надежде, что некоторый положительный импульс может быть создан путем отсрочки новых тарифов и, возможно, удаления некоторых существующих.

В тандеме с замедляющимся нефтяным сектором США, ОПЕК повышает ожидания того, что можно будет принять решение о еще большем сокращении добычи нефти на предстоящей встречи в декабре. Ожидается, что совещание Объединенного технического комитета ОПЕК +, которое будет контролировать итоговое соглашение, действующее в настоящее время, будет озвучено в ноябре.

Тем не менее, текущий некоторых оптимизм сигнализирует о том, что при надлежащих условиях цены на нефть могут игнорировать текущую слабость, вызванную замедлением глобальной экономики. Есть основания, что страны ОПЕК в частности Саудовская Аравия поддержат рынок. Но вот реальной проблемой для ОПЕК в первой половине 2020 года может стать сочетание роста добычи нефти в США и других странах, не входящих в ОПЕК.

Как минимум, можно ожидать некоторого замедления темпов роста американского сланца. Поскольку количество нефтяных буровых установок, согласно данным Baker Hughes, в США сократилось до 696, снизившись на 17 по сравнению с неделей ранее, и на 181 активную буровую установку ниже начала года, что указывает на медленное снижение активности в данной отрасли.

В этой связи можно ожидать некоторый оптимизм в нефтяных котировках и цены на нефть будут торговаться выше $60 для марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI не упадет ниже $55 за баррель», — считает эксперт.

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