Москва, 31 октября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Сбербанк России сократил число своих сотрудников на 16 135 человек с начала 2019 года. Это следует из опубликованного 31 октября отчёта государственного банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

«Фактическая численность сотрудников Группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 277 618 человек (31 декабря 2018 года: 293 752 человека)», — сообщается в отчёте Сбербанка.

При этом представитель госбанка уточнила, что такое серьезное сокращение штата связано с продажей турецкой дочерней структуры Сбербанка — Denizbank.

«Здесь я бы хотела подчеркнуть, что более 14 тыс. сотрудников выбыли из Группы вместе с Denizbank, это численность Denizbank», — приводит ТАСС слова представительницы Сбербанка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Сбербанк был признан лучшим в мире банком по версии международного журнала Global Finance.