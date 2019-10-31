Москва, 1 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, вступает в силу закон, разграничивающий туризм и паломничество, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мощи Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в Москве

В закон введено само понятие «паломник». Под ними будут пониматься граждане, которые отправляются в поездку сроком от суток до полугода, чтобы в ходе неё посетить объекты религиозного назначения и принять участие в религиозных обрядах и церемониях. При этом путешествия, связанные с отдыхом и развлечениями, под категорию паломничества не подпадут.

Исключительное право на осуществление паломнической деятельности получают религиозные организации непосредственно или путем создания организаций, основной целью деятельности которых является осуществление паломнической деятельности.

Паломническая деятельность может осуществляться религиозными организациями платно или бесплатно, с привлечением или без привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на осуществление туроператорской деятельности или турагентской деятельности.

При этом религиозная организация или организация, созданная религиозной организацией, вправе заключить с туроператором соглашение, определяющее условия организации посещения туристами объектов, принадлежащих на праве собственности или ином имущественном праве религиозной организации, включая условия размещения (проживания), питания туристов на территории религиозной организации с учётом требований, предусмотренных внутренними установлениями религиозной организации.

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Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» не распространяется на паломническую деятельность, осуществляемую религиозными организациями, либо же самими паломниками.