День народного единства 4 ноября в Железноводске Ставропольского края отмечают гастрономическим праздником «Железное объедение». Состоится он в парке имени Станислава Говорухина (имя знаменитого режиссёра, ставшего почётным гражданином города, присвоено парку в 2018 году). Жители и гости ставропольских курортов смогут на празднике в Железноводске отведать национальные блюда народов России, населяющих Кавказ, принять участие в «съедобных» викторинах и конкурсах и вдоволь повеселиться. Все новости о гастрономическом празднике на курорте — в трансляции ИА REGNUM.

Adm-zheleznovodsk.ru Железноводск с высоты птичьего полёта осенью

12:00 Одним из самых масштабных мероприятий, которое пройдет в День народного единства в городе-курорте Железноводске, станет фестиваль «Железное объедение». Его гостей ждут увлекательные конкурсы и викторины, в том числе конкурсы «Переешь», «Перепей», «Перетанцуй», «Перерисуй», принять участие в которых смогут все желающие. Фестиваль проводится уже второй раз в одном из самых знаменитых мест отдыха Железноводска — парке имени Станислава Говорухина. В 2018 году участниками праздничного гуляния «Железное объедение» в День народного единства стали почти 10 тысяч человек.

12:14 Город-курорт Железноводск — городской округ в Ставропольском крае. Наряду с городами Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Эти города являются курортами федерального значения. Расположен Железноводск в предгорьях Большого Кавказа, на склонах горы Железной на высоте 470 — 650 м над уровнем моря. Гора Железная. Фото adm-zheleznovodsk

12:41 Основоположником Кавказских Минеральных Вод считается император и самодержец Всероссийский Александр I. В 1801 — 1802 годах ему доложили об исследованиях химика Симсена, который установил, что минеральные воды, обнаруженные на Кавказе, обладают благотворным целительным действием для излечения больных. В докладе также были рекомендации по обустройству источников и заселению ближайших окрестностей. Император Александр I Павлович (1777 — 1825). Документ был прочитан царем со вниманием. Император приказал Медицинской коллегии командировать на Кавказ группу врачей. После получения ими доказательств действия целебных вод на больных с различными заболеваниями они доложили коллегии об этом. 24 апреля 1803 года Александр I подписал рескрипт «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства». Эту дату и считают началом формирования Кавказских Минеральных Вод как российского курорта.

12:53 Одним из первооткрывателей Кавказских Минеральных Вод был Федор Гааз. Врач немецкого происхождения, филантроп, известный под именем «святой доктор». За его подвижнический труд императрица Мария Федоровна назначила его на государственную службу. В 1807 году он стал главным доктором Павловской больницы, несмотря на то, что русского языка практически не знал. В 1825 году московский градоначальник князь Дмитрий Голицын предложил коллежскому советнику (чиновник VI класса, соответствует званию полковника и дает потомственное дворянство) Гаазу возглавить Главное аптекарское и медицинское управление города, т. е. , по сути, стать главным врачом Москвы. Памятник Федору Гаазу на Каскадной лестнице в Железноводске Весной 1809 года после перенесенной Гаазом лихорадки императрица дала ему отпуск, и он отправился на Кавказ. Природой здешних мест он впечатлился. После второго своего путешествия сюда, в 1810 году, написал: «Два путешествия на Кавказ позволили мне ознакомиться с целебными свойствами расположенных там Минеральных Вод, которым еще не воздана должная слава. <…> Неведомо пока на земле место, где можно было бы лечить столько заболеваний».

13:08 Федор Гааз после путешествия по Кавказу написал книгу, которая, по сути, стала научным трудом по минеральным источникам Кавказских Минеральных Вод — Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, Железноводска. Считается, что он открыл источники Железноводска, сообщил первым об источниках в Ессентуках, исследовал Кисловодские источники. В Пятигорске Гааз обратил внимание первым на два новых источника горы Горячей — один горячий, другой теплый. Таким образом, Гааз внёс свой вклад в создание такой науки, как курортология. Надпись на памятнике: Гааз Федор Петрович (1780 — 1853). Сыну немецкого народа

13:21 В 1810 году русский врач, общественник и гуманист Федор Гааз обнаружил на склоне горы Железной два минеральных источника. Этот год и стал годом основания курорта Железноводск. Первые курортники стали приезжать на лечение уже спустя два года. Поэт Александр Пушкин, впервые побывавший на Железных Водах вместе с семьёй генерала Николая Раевского в 1820 году, увидел здесь кибитки и шалаши. Купались курортники в яме, огороженной плетнем.

13:36 Первый горячий источник, открытый Федором Гаазом и кабардинским князем Измаил-Беем Атажуковым, находился под Железной горой. Теперь он носит имя Михаила Лермонтова. Питьевой бювет источника №1 в виде полуротонды был построен по проекту инженера Андрея Кузнецова в 1916 году.

13:50 Фестиваль «Железное объедение» стартует в 15:00 в парке имени Станислава Говорухина. Ночью в Железноводске выпал снег, но город от этого стал только наряднее. А для гастрономического праздника это даже неплохо — гостей согреют теплом горячая кавказская кухня и веселые конкурсы. В меню хинкали и плов по рецепту Станислава Говорухина. Кроме того, в программу праздника включен первый на Кавказских Минеральных Водах гастро-батл, судьями которого выступят жители и гости Железноводска.

14:07 Парк имени Станислава Говорухина — известного российского режиссера театра и кино, актера, сценариста, продюсера — был открыт в Железноводске в 2018 году. Говорухин внес значительный вклад в развитие города. Так, по его инициативе была проведена реставрация знаменитой Пушкинской галереи.

14:15 Станислав Говорухин дважды избирался депутатом Государственной думы РФ от Кавказских Минеральных Вод. Знаменитому деятелю искусства было присвоено звание почётного гражданина Железноводска. Инициатива увековечить имя известного культурного деятеля, присвоив его имя городскому парку, принадлежала главе города Железноводска Евгению Моисееву и была горячо поддержана не только жителями Железноводска, но и всех Кавказских Минеральных Вод.

14:19 Одним из главных событий фестиваля «Железное объедение» станет приготовление знаменитого плова по рецепту Станислава Говорухина. Его секретом поделилась вдова режиссера Галина Борисовна. Она рассказала, что Станислав Сергеевич при приготовлении своего фирменного плова добавлял чеснок. При этом он клал его целиком, не разделяя на зубчики. После этого блюдо томилось на медленном огне. Получится вот так же красиво. Фото: (cc) adamova1210

14:35 На плов по рецепту Станислава Говорухина пойдут десятки килограммов риса, отборной ставропольской баранины, лука и моркови. Из специй — барбарис и куркума. Повара, которые будут готовить «говорухинский» плов на празднике «Железное объедение», постараются с точностью повторить все рекомендации знаменитого режиссера. Начало плову положено.

14:45 На запах плова потянулись первые гости фестиваля. Их угощают баранками.

14:52 Городской парк Железноводска, который ныне носит имя Станислава Говорухина, создан в 80-е годы ХХ века. Он находится в западной части курортного города, на берегу небольшого озера. Здесь нет источников минеральной воды и размеченных терренкуров, однако и жители, и гости любят этот живописный уголок. Обновление парка произошло в 2018 году. Весной власти Железноводска обратились к жителям с просьбой самостоятельно выбрать объекты, наиболее нуждающиеся в ремонте и обновлении. Из 13 тысяч горожан, принявших участие в голосовании, 8 тысяч высказались в пользу проведения реконструкции этого парка. Реставрация началась летом 2018 года, а когда она завершилась, парку было решено присвоить имя Станислава Говорухина, ушедшего из жизни в июне 2018 года. Вид на берег озера в парке летом.

15:06 А сегодня в парке снег. Маленькие гости фестиваля греются, играя в ростовые шахматы.

15:13 В программе фестиваля «Железное объедение» конкурс на скоростное поедание хинкали. Пришедшие из грузинской кухни, они давно стали излюбленным блюдом народов Северного Кавказа. Иногда хинкали сравнивают с русскими пельменями. И все же принцип их приготовления значительно отличается. Хинкали. Фото: (cc) wpankratz Для начинки используют, согласно правилам, рубленое мясо. В него добавляется много различных специй и зелени. Начинку заворачивают в тесто особым способом — как в мешочек, чтобы наверху оставался небольшой «хвостик» из теста. Хинкали могут быть и с тыквой, и с сыром. Варят их в кипящей воде.

15:24 Гастрономическое шоу «Железное объедение» стартовало. В его программе конкурсы «Переешь», «Перепей», «Перетанцуй» и «Перепой». Объявлена программа, названы условия конкурсов. Гости с нетерпением ждут начала конкурсов. Над парком имени Говорухина разносятся будоражащие аппетит ароматы блюд народов Северного Кавказа.

15:37 Для большого гастробатла повара налепили почти тысячу порций хинкали. На приготовление любимого блюда ушло несколько десятков килограммов отборного мяса. Сколько сможет съесть таких вот совсем не маленьких хинкали победитель конкурса на их скоростное поедание «Переешь»?

15:50 Лучшие мастера по приготовлению хинкали — конечно, мужчины.

16:00 А на площади — народные гуляния. Веселят народ, зазывая на праздник, артисты в народных костюмах. Не холодно гостям праздника от веселья. Всех накормят гостеприимные повара и развеселят скоморохи!

16:05 И вот объявлен конкурс на скоростное поедание хинкали. Каждому участнику предстоит съесть порцию из пяти хинкали. Победит самый скоростной.

16:16 Старт конкурса. Первый пошел! Вкусно и быстро! «Нагуляли аппетит, теперь им и по пять мало!» — думают организаторы. Первый победитель! А конкурс продолжается.

16:27 Пока кто-то ест хинкали, другие берегут живот для барашка на вертеле.

16:45 Праздник «Железное объедение» впервые состоялся в городе Железноводске в День народного единства в 2018 году. Его гостями стали около 10 тысяч человек. На центральной площади городского парка имени Станислава Говорухина участники кулинарного шоу приготовили семь разных блюд — по количеству регионов, входящих в Северо-Кавказский Федеральный округ. Всего для гостей праздника было приготовлено более 9 тысяч порций угощений. Среди блюд были борщ на минеральной воде, приготовленный по старинному рецепту, суп-харчо со специями со склонов Кавказских гор. «Фишкой» гастрономического шоу стала царская уха из петуха. Ее приготовили местные казаки. Рецепту этого блюда 300 лет. Секрет заключается в том, что в уху кладут пять сортов рыбы: окуня, щуку, сазана, сома и судака. Кроме того, в блюдо добавляют свежие овощи и мясо большого деревенского петуха.

16:52 Народная эмблема фестиваля

17:03 Для любителей пива — свой конкурс, «Перепей». Они смогли проявить себя в соревновании на скоростное потребление безалкогольного пива за 10 секунд. Не уступали сильному полу в соревновании и женщины. Организаторы конкурса не пожалели пенного напитка. В кувшинах — больше трех литров пива.

17:12 Болельщики болели за своих героев, а кто-то для согрева пустился в пляс.

17:20 Победители конкурсов на поедание плова и хинкали должны были уложиться в 15 секунд. Ставшие чемпионами получили сертификаты на семейный ужин в лучших ресторанах Кавказских Минеральных Вод. Кроме того, в конкурсах были разыграны и сотни других призов. Победитель конкурса «Перепей» Юрий Пугачев

17:39 Быстро темнеет в ноябре, особенно, когда на дворе снег. Однако гостям праздника это не мешает веселиться. Вот уже готов «говорухинский» плов. Определился и любитель плова, который опередил соперников в конкурсе на скорость его поедания. Пловмэн Денис Бречко

17:48 Хинкали-баттл и его победитель Александр Трофименко

18:04 Самые терпеливые гости гастрономического фестиваля ждут традиционное для Кавказа блюдо — «Барашек на вертеле». На свежем воздухе слюнки бегут даже у курортников, которым жареное — противопоказано.

18:27 Все когда-нибудь заканчивается, подошел к концу и фестиваль «Железное объедение 2019». По предварительным данным, его гостями стали более 5 тыс. человек. Многие из них — гости Ставропольского края со всех уголков России. Они увезут с собой не только впечатления от большого праздника, на котором познакомились с традиционными блюдами народов Северного Кавказа, но и впечатления от ставшего уже символом этих мест кавказского гостеприимства, где гость — издавна считается посланцем Всевышнего.

19:38 Численность жителей Железноводска — около 25 тыс. человек. На каждого жителя приходится пять туристов. Ежегодно курорт посещают более 120 тыс. человек со всего мира.

19:41 Как сообщает пресс-служба администрации Железноводска, в 2018 году в городе-курорте федерального значения побывали более 200 граждан Израиля, 16 американцев, 12 австралийцев, 8 жителей Греции и Италии и даже один турист из Бразилии. Больше всего едут гости из ближнего зарубежья — абсолютный рекордсмен в этом смысле Азербайджан: из «страны огней» в Железноводск на отдых в прошлом году приехали 1,5 тыс. туристов. Не отстают Казахстан, Узбекистан и Армения. Основной поток отдыхающих — россияне. Чаще всего в Кисловодск приезжают жители Москвы, Тюмени, Сургута, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

19:44 Точная статистика по отдыхающим — благодаря курортному сбору. Что интересно: иностранные туристы выбирают для отдыха не элитные санатории и отели, а здравницы эконом-класса.

19:49 Железноводск — в лидерах по собираемости курортного сбора. По итогам 9 месяцев текущего года Железноводск перевыполнил установленный план по курортному сбору на 30%. Рост численности туристов составил 61%. Главную роль в этом сыграло развитие событийного туризма. По прогнозам, общий объём курортного сбора в 2020 году составит порядка 40 млн рублей.

19:49 В прошлом году ставропольский курорт стал первым в России городом, который реализовал проект на средства курортного сбора. Более 26 млн рублей курортных денег было направлено на благоустройство горизонтального («Лермонтовского») терренкура, который опоясывает гору Железную. Здесь установили стильные фонари и скамейки, а саму пешеходную дорожку, протяженностью почти в 3 км, застелили современной бесшовной плиткой.

19:51 Средства курортного сбора 2019 года в Железноводске направили на реконструкцию Каскадной лестницы и её продление. Открытие состоялось в начале октября 2019 года.

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19:59 Бювет «Штосс» с выгравированными строками Михаила Лермонтова.

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20:19 Проект продления Каскадной лестницы в Железноводске стал самой масштабной «курортной» стройкой в регионе Кавказских Минеральных Вод за последние 50 лет. Построенная в 30-х годах прошлого века, железноводская «Каскадка» по праву считается одной из самых главных достопримечательностей курортного региона КМВ. Длина нынешней Каскадной лестницы 240 метров. По всей протяженности расположились фонтаны в виде персонажей известных русских сказок Бажова и живописных цветочных клумб. Протяженность нижней части Каскадной лестницы составила 620 метров. Весь этот грандиозный проект потянул всего на 170 млн рублей — по сути, это стоимость типового детского сада. Съездите и посмотрите сами, как такой масштабный проект можно осуществить за такие небольшие, по среднероссийским меркам, деньги.

20:24 На строительство были направлены деньги федерального гранта, а также средства из краевого бюджета и поступления от курортного сбора. Ход строительства Каскадной лестницы

20:25 Глава Железноводска — 47-летний Евгений Моисеев.

21:57 Евгений Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края, adm-zheleznovodsk.ru

21:59 Строительство Каскадной лестницы в Железноводске, adm-zheleznovodsk.ru